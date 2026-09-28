Слава Копейкин в новом имидже, Анастасия Красовская, Дмитрий Маликов, Екатерина Моргунова на светской премьере

В Москве прошла светская премьера семейной сказочной комедии. Главным героем вечера стал исполнитель главной роли Слава Копейкин: он появился в очках, много дурачился и охотно фотографировался с детьми, которые буквально окружали его со всех сторон. Светлана Степанковская процитировала свой любимый мем «а что так можно было?». Саша Project, впервые за долгое время вышедшая в свет, пришла с двумя девочками. Женя Малахова появилась с сыном Фёдором и маленькой дочкой Павлой, а Алексей Гаврилов — с супругой, бывшей баскетболисткой Екатериной Кейру, и двумя детьми. Катя Лель пришла со своей старшей сестрой Ириной, Екатерина Моргунова — с сыном Артемием, а Дмитрий Маликов — с сыном Марком, причём в начале и в финале картины прозвучала его знаменитая композиция «Ты одна, ты такая».

А также на премьере фильма «Царевна Несмеяна» были Олег Савцов, Андрей Родной, Рузиль Минекаев, София Петрова, Игорь Чехов, Михаил Орлов, Виктория Венская, Александра Кузенкина, Надежда Гуськова, Илья Гуров, Виктория Заикина, Алиса Руденко, Руслан Громов, Саша Белая, Гарик Абдразаков, Екатерина Копанова, Анастасия Белова, Кристина Таспин, Василий Ровенский, Максим Рогальский и, конечно, Анастасия Красовская. Для гостей были организованы царственная фотозона с тронами и аутентичные кокошники, а детям выдавали раскраски со сказочными сюжетами.