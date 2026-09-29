В Москве простились с джазменом Алексеем Козловым

Церемония прощания с композитором, джазовым саксофонистом и народным артистом России Алексеем Козловым завершилась в Москве. Она проходила в Прощальном зале Троекуровского кладбища. С утра начали собираться родные, друзья, коллеги и ученики Козлова, чтобы проститься с ним. В центре сцены был установлен гроб, усыпанный красными розами, а рядом размещен портрет Козлова. Венки прислали Фонд Игоря Сандлера с изображением скрипичного ключа из белых роз, Джазовый клуб Алексея Козлова, его команда, а также народный артист России Даниил Крамер. В зале звучали самые известные композиции джазмена.

Проститься с Козловым пришли более ста человек. Среди тех, кто решил почтить память артиста, были музыкант Игорь Сандлер, дизайнер Оксана Ярмольник, бас-гитаристы Сергей Слободин и Евгений Шариков, режиссер Павел Брюн, пианист и дирижер Сергей Жилин, а также саксофонист Игорь Бутман.

После церемонии прощания и отпевания композитора похоронят на Троекуровском кладбище.