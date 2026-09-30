Госдума девятого созыва приступила к работе

В последний день сентября депутаты нового состава провели первое пленарное заседание, на котором были избраны председатель Госдумы, им ожидаемо стал Вячеслав Володин, два первых вице-спикера и девять вице-спикеров палаты. Началось первое заседание с гимна России и символического запуска работы, которое дали старейшие депутаты собрания — Владимир Ресин, Геннадий Зюганов и Валентина Терешкова. Каждый из них произнёс: «Начинаем». Геннадий Андреевич хотел добавить какие-то пожелания новому созыву, но микрофон сразу выключили, и что именно хотел сказать старейший депутат коллегам услышали только сидящие рядом.