В Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым: фоторепортаж

На Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания с известным журналистом, музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым. Он скончался в возрасте 58 лет 23 сентября на гастролях в Якутии, где упал и сильно ударился головой. Проститься с Сергеем пришли Лера Кудрявцева, Эдгард Запашный, Александр Песков, Наташа Королева, Вадим Такменев, Антон Красовский и многих других. Похороны музыкального критика состоятся сегодня на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Там находится могила его отца Василия Матвеевича.