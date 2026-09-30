Расстроенная Кудрявцева, слезы Азизы, Королева с цветами: звезды простились с Сергеем Соседовым

Сегодня проводили в последний путь Сергея Соседова. На церемонии прощания собралось несколько сотен человек: его друзья, коллеги и поклонники.

Знаменитостей было много: Наталья Штурм, Наташа Королева, Азиза, Алексей Глызин, Игорь Наджиев, Александр Песков, Наталия Гулькина, Алексей Елистратов, Ирина Шведова, Ксения Георгиади и другие.

Лера Кудрявцева не могла сдержать слез: несмотря на некоторые разногласия в телевизионном эфире, в жизни с Соседовым она дружила. Во время траурной церемонии она стояла рядом с Наташей Королевой и Вадимом Такменевым.

Азиза, которую Соседов называл одной из главных див на эстраде, не могла сдержать слез. Плакал и король пародий Александр Песков. Мокрые глаза были и у Ксении Георгиади. Знаменитости не могли поверить, что жизнь Соседова оборвалась так резко. И неожиданно.

Смотрите, как звезды прощались с Сергеем, в нашем фоторепортаже.