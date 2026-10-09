В осеннем лесу выросла черная трава и появился чудак из пятого «Б»

В подмосковном лесу появилась полимерная черная трава. Авторы «прорастания», художники Дмитрий Грецкий и Евгения Кац, изготовили ее из сетки-рабицы и пластиковых хомутов. Сначала ее «вырастили» на Венецианской биеннале, а теперь в Черноголовке. Отнесемся к ней с осторожностью – все-таки это не павильон, а лес, живущий по своим законам. Над травой парят синтетические облака. Поблизости еще один лесной арт-объект Дмитрия и Елены Каварга, нечто вроде футуристического гриба, металлическую конструкцию которого освоили птицы.

Художник Катя Исаева наполнила жизнью заброшенный магазин, где живые растения соседствуют со стеклянными, изготовленными много лет назад в стеклодувной мастерской. Авоська с бутылками из-под кефира на стене отсылает к советскому фильму «Гостья из будущего». Примерно с такой же вышел из дома его герой Коля Герасимов и попал в 2084 год.

Тотальный алфавит художника Валерия Гриковского и антрополога Ивана Сапоговым тоже создан из природных и искусственных материалов. Буква «Б», к примеру, ассоциируется с «Чудаком из пятого «Б», советским фильмом Ильи Фрэза, якобы снимавшемся в этих местах, хотя это легенда.