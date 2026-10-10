Сто лет назад родился Евгений Евстигнеев

В Москве прошли памятные мероприятия приуроченные вековому юбилею актера. На Никитском бульваре, где долгое время жил Евстигнеев, установили мемориальную доску. В основе - портрет Евстигнеева, а ниже - образ самого "Современника" с его знаменитой колоннадой на Чистых прудах. Вечером на Чистопрудном бульваре рядом с театром "Современник" открыли мурал с портретом артиста. Кульминацией дня стал юбилейный вечер. Со сцены прозвучали теплые слова и воспоминания от друзей, коллег и партнеров Евстигнеева. Артисты «Современника» поделились историями о человеке, которого по праву называли гением и чье наследие по сей день остается неотъемлемой частью жизни театра.