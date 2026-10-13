«Мы же предупреждали»: «Король-олень» на Симоновской застрелил зрителя — и воскресил

Этот вечер запомнится не только сказочной историей. Во время спектакля в первом ряду «убили» подставного зрителя: зазвонил мобильный телефон, прозвучал выстрел. «Мы же предупреждали, что телефоны надо отключать», — сказали со сцены. В финале его, конечно, оживили — он снова вошёл в зал.

Были и другие провокации: артисты напрямую обращались к первому ряду, в том числе к прессе. Одного просили заколоть мечом, другого — задушить. Кто-то не сразу понимал, куда бить, и получал ироничное: «Ну что же вы не умеете, не знаете куда бить». Так граница между сценой и залом на время исчезла.

Фоторепортаж — о том, как «Король-олень» превратил дипломный показ в живой карнавал на Симоновской сцене.