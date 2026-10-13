«С днём рождения меня!»: Александр Олешко отметил 50-летие в Кремлёвском дворце

Александр Олешко отметил полувековой юбилей концертом в Кремлёвском дворце, собрав шесть тысяч зрителей. Поздравить артиста вышли Лев Лещенко, Игорь Крутой, Лариса Долина, Игорь Николаев, Пелагея, Сосо Павлиашвили, Екатерина Гусева, Нонна Гришаева, Зара, Ирина Купченко и Александр Зацепин.

Даже за кулисами юбиляр не переставал работать: следил, чтобы все зрители успели занять места, фотографировался с юными артистами и делился цветами с танцовщицами. «Главное, чтобы люди были довольны», — признался он после концерта.