Звёздная закрытая премьера: Безруков, Исакова, Чадов

Вчера на закрытой премьере собрались те, кого одинаково ждут и взрослые, и дети. Вечер начался с поздравлений: Викторию Исакову прямо со сцены поздравили с днём рождения и вручили ей букет цветов. Актриса выглядела растроганной, но, как обычно, держалась сдержанно. Тут же вспомнили, что совсем скоро день рождения и у Сергея Безрукова — ему тоже пожелали всего самого доброго.

Виктория Исакова на премьере сказки «Чудо-юдо», отвечая на вопросы, заметила, что ей было бы интересно работать без языковых барьеров, но она может играть только на том языке, на котором думает. Сергей Безруков охотно общался с гостями.

Среди гостей и создателей картины в этот вечер были замечены Виктория Исакова, Сергей Безруков, София Лопунова, Сергей Епишев, Артур Бесчастный, Алексей Чадов, Ольга Дибцева, Павел Шабалин, Мария Куркина, а также режиссёр Серик Бейсеу, сценарист Александр Архипов, оператор Антон Зинкович, продюсеры Сергей Сельянов, Антон Златопольский, Александр Горохов, исполнительный продюсер Наталья Смирнова, художник-постановщик Анастасия Каримулина, кастинг-директора Алла Петелина и Екатерина Лобанова.