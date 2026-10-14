Павлу Чухраю — 80 лет: режиссёр «Вора» и «Водителя для Веры» отмечает юбилей

14 октября народному артисту РФ Павлу Чухраю исполняется 80 лет. За свою карьеру он работал режиссёром, сценаристом и оператором. Самые известные его фильмы — драма «Вор» (1997), номинированная на «Оскар» и «Золотой глобус», и «Водитель для Веры» (2004), получивший главный приз «Кинотавра». Среди других работ — «Люди в океане», «Клетка для канареек», «Ключ» и «Холодное танго».

Чухрай удостоен звания народного артиста РФ, ордена Почёта, двух премий «Ника» за «Вора», а также наград Венецианского кинофестиваля и «Кинотавра».