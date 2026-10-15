Баскову — 50. Нашему архиву — 20. Смотри, кого он обнимал все эти годы

50 лет Николаю Баскову. А нашему фотоархиву — 20. Двадцать лет наш фотокорреспондент снимал артиста: сцену и закулисье, концерты и встречи, объятия и улыбки. Из этих кадров сложилась не просто хроника одного юбилея — визуальная летопись целой эпохи.

На фотографиях — Светлана Шпигель, Оксана Фёдорова, Софи Кальчева. Рядом — Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Алла Пугачёва, Надежда Кадышева, Валерия, Ани Лорак, Ирина Аллегрова, Николай Валуев, Валерий Меладзе, Игорь Николаев, Лайма Вайкуле, Олеся Судзиловская, Натали, Леонид Агутин, Раймонд Паулс, Анна Семенович, Рената Литвинова, Хулио Иглесиас, Зара, Анастасия Волочкова, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Лена Ленина.

И те, кого уже нет с нами, но кто остался в кадре: Иосиф Кобзон, Борис Моисеев, Монсеррат Кабалье, Елена Образцова, Юлия Началова.

50 лет артисту. 20 лет — нашей камере рядом с ним. Один объектив. Целая жизнь.