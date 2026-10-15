Как жил нобелевский лауреат 1956 года: скромный быт, книги, девять Орденов Ленина

В дни, когда называют имена новых лауреатов Нобелевской премии, вспоминается советский ученый Николай Семенов, основоположник химической физики, единственный наш нобелевский лауреат в области химии. В 1956 году он получил награду за создание общей теории цепных реакций.

В центре Черноголовки, где он жил и работал, установлен памятник: Семенов стоит в полный рост, отдельно увековечены его портфель, шляпа, пиджак.

Далеко не все знают, что есть мемориальный кабинет ученого, его одноэтажный экспериментальный дом в живописном лесу. Быт тех лет поражает скромностью. И хотя Семенов слыл гурманом, его рацион тоже удивит современных людей. Сохранились личные вещи, книги, нобелевский диплом, пальто и шляпа ученого. На стенах - свидетельства многочиcленных наград: девять орденов Ленина, две Звезды Героя Соцтруда.

В 1921 году Борис Кустодиев запечатлел 25-летнего Семенова и 27-летнего Петра Капицу. Репродукция портрета находится в доме ученого. Будущие нобелевские лауреаты обратились к знаменитому художнику, заявив, что скоро станут знаменитыми. Расплатились за работу живым петухом и мешком пшена.

Художник Катя Исаева, вдохновившись идеей Семенова превратить город в сад, воспроизвела его обращение к потомкам «Здравствуйте, люди будущего» в старом цветочном магазине. Там же представлены выдержки из писем ученого.