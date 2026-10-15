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Как жил нобелевский лауреат 1956 года: скромный быт, книги, девять Орденов Ленина

В дни, когда называют имена новых лауреатов Нобелевской премии, вспоминается советский ученый Николай Семенов, основоположник химической физики, единственный наш нобелевский лауреат в области химии. В 1956 году он получил награду за создание общей теории цепных реакций.  

В центре Черноголовки, где он жил и работал, установлен   памятник: Семенов  стоит в полный рост, отдельно увековечены его портфель, шляпа, пиджак.  

Далеко не все знают, что есть  мемориальный кабинет ученого, его одноэтажный экспериментальный дом в живописном лесу. Быт тех лет поражает скромностью. И хотя Семенов слыл гурманом, его рацион тоже удивит современных людей.   Сохранились личные вещи, книги, нобелевский диплом, пальто и шляпа ученого.  На стенах -  свидетельства многочиcленных наград: девять орденов Ленина,  две Звезды Героя Соцтруда. 

В 1921 году Борис Кустодиев запечатлел 25-летнего Семенова и 27-летнего Петра Капицу. Репродукция портрета находится в доме ученого. Будущие нобелевские лауреаты обратились к знаменитому художнику, заявив, что скоро станут знаменитыми. Расплатились  за работу живым петухом и  мешком пшена.  

Художник Катя Исаева, вдохновившись идеей Семенова  превратить город  в сад, воспроизвела его  обращение к потомкам «Здравствуйте, люди будущего»  в старом цветочном магазине. Там же представлены выдержки из писем ученого. 

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