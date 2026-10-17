В Кремле проходит последняя в 2026 году церемония развода караулов

На Соборной площади Московского Кремля проходит заключительная в 2026 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Посмотреть на выступление военнослужащих собрались сотни зрителей. В церемонии принимают участие 56 кремлевцев из подразделений Службы коменданта Московского Кремля ФСО: 42 бойца роты специального караула и 14 всадников Кавалерийского почётного эскорта. Особую атмосферу создаёт историческая форма участников. Её разработали по образцам обмундирования, созданного к столетию победы над Наполеоном в 1912 году. Музыкальное сопровождение обеспечивает Президентский оркестр, исполняющий старинные марши и произведения российских композиторов.