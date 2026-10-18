Сергею Безрукову - 53!

Сегодня, 18 октября 2026 года, народный артист России Сергей Безруков отмечает свой 53-й день рождения. Родившийся в 1973 году в Москве в семье актера Виталия Безрукова, он с самого детства был погружен в атмосферу театра, что и предопределило его судьбу. Имя будущему актеру дали в честь великого русского поэта Сергея Есенина — любимого поэта его отца, что впоследствии стало символичным для его творческой биографии.

Окончив Школу-студию МХАТ в мастерской Олега Табакова, Безруков быстро стал одним из самых востребованных артистов своего поколения. Его карьера — это калейдоскоп диаметрально противоположных образов, каждый из которых становился событием: Саша Белый в сериале «Бригада». Эта роль принесла ему всероссийскую славу. Образ криминального авторитета с собственным кодексом чести сделал Безрукова иконой «лихих 90-х» в российском кинематографе. Сергей Есенин - Безруков не просто сыграл поэта в спектакле и одноименном сериале, он буквально прожил его судьбу на сцене и экране. Глубокое понимание поэзии, надрывная манера исполнения и внешнее сходство создали один из самых пронзительных образов в его карьере. Владимир Высоцкий в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Работа потребовала не только актерского мастерства, но и огромной физической выносливости из-за сложного пластического грима.

Помимо актерской работы, Сергей Безруков активно занимается режиссурой и общественной деятельностью. С 2014 года он является художественным руководителем Московского Губернского театра, который сам и основал. Под его руководством театр стал одной из самых современных и технически оснащенных площадок столицы.

В последние годы личная жизнь актера — это история обретения гармонии. Он женат на режиссере Анне Матисон, и этот союз стал плодотворным творческим тандемом. Вместе они сняли несколько фильмов, включая «После тебя» и «Заповедник». В семье подрастают трое детей: дочери Мария и Степанида, а также сын Степан.