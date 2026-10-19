На Троекуровском кладбище прошла панихида по Диме Холодову

17 октября 1994 года в редакции «Московского комсомольца» от взрыва бомбы погиб военный корреспондент Дмитрий Холодов. Спустя годы коллеги и близкие по-прежнему собираются на его могиле, чтобы почтить память журналиста.

Холодов писал о коррупции и злоупотреблениях в армии. Осенью 1994 года ему передали дипломат, в котором якобы находились компрометирующие генералов документы. Вместо них внутри оказалась взрывчатка.

На панихиде главный редактор «МК» Павел Гусев напомнил о честности, порядочности и человечности Холодова, подчеркнув, что эти качества и сегодня помогают сохранять память о нем.

По делу об убийстве проходили шестеро обвиняемых, включая полковника Павла Поповских. Все они были оправданы, а в 2005 году Верховный суд окончательно утвердил оправдательные приговоры. Никто не понес наказания. Поповских умер в 2018 году. В 2021 году покончил с собой генерал-майор Анатолий Белянин, который выступал по делу свидетелем.