Все дело в тарелках: «МК» вручил свою ежегодную театральную премию

20 октября в стенах редакции была вручена 31-я театральная премия «МК». Перед началом церемонии в нашем пресс-центре гостей, не все из которых, на самом деле, приехали за заветными тарелками, снимали десятки камер. В редакцию «МК» приехали Иван Агапов, Андрей Житинкин, Людмила Максакова и ее воспитанники, Нонна Гришаева, Ирина Купченко, Евгений Миронов, Александра Захарова, Виктор Сухоруков, Полина Долинская, Василиос Самуркас, Людмила Новикова, Глеб Подгородински, Максим Керин, Федор Малышев, Леонид Тимцуник и многие другие. Среди гостей был и Марк Розовский с командой отмеченного премией музыкального спектакля «Джобс» — Богданом Ханиным и Яной Прыжанковой.

Также на импровизированной сцене появились награжденные театральные художники — Максим Обрезков (Театр Вахтангова) и Алексей Трегубов (Театр Наций)

По завершению всех участников церемонии пригласили немного попозировать для общего фото. А потом была не менее важная часть действа — театральная молодежь, вооружившись маркерами, оставила свои автографы на стенах седьмого этажа редакции, которые за десятки лет стали рукописным эквивалентом аллеи звезд.