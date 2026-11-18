В эти дни в Шеньчжэне проходит не только саммит АТЭС, но и «Международная выставка культуры общественных туалетов Пупун POO-POO”. Ее эпицентром стал туалет, расположенный в центральном парке города. Посетителей в него зазывает маскот Пупун - жизнерадостный персонаж цвета детской неожиданности и ей, собственно говоря, и являющийся. Внутри помимо женских, мужских и семейных кабинок (кстати, все на фотоэлементах с автоматическим смывом, светом и тд), находится экспозиция, рассказывающая о туалетной культуре в различных странах, а также об истории туалетной бумаги.

Впрочем, по словам смотрителей, проект имеет не только образовательное, но и просветительское значение, пропагандируя цивилизованное поведение в туалете. По всей видимости, даже в современном высокотехнологичном Шеньчжене это до сих пор проблема. А в российских музеях специально для китайских туристов вешают объявления: «Ногами на унитаз не вставать!», «В кабинке не курить!» Но теперь Пупун всем все объяснит. Причем, совершенно бесплатно. Кстати, тут же продается мерч с изображением маскота, который можно приобрести в подарок друзьям и близким. Заработанные средства пойдут на содержание и украшение других общественных туалетов.