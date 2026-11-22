На поиски вдохновения, радости и тепла мы отправились в залы Российской академии художеств и в Галерею искусств Зураба Церетели, где сейчас проходят несколько необычных выставок современных мастеров.

Александр Горадзин - "Гобелен как алгоритм творчества" показывает богатство приемов и выразительности цветных нитей, превращенных художником в красочные гобелены. На выставке "Летучая игла" - удивительные текстильные творения Натальи Мурадовой, которая превращает ткани и бусины в произведения художественного искусства. А на выставке "Родная речь", посвященной творчеству ректора МГАХИ Анатолия Любавина и его семьи, представлена живопись, созданная из привычных материалов - холста, кистей и красок. Но сколько любви, радости и света в них!

Атмосфера выставок - в нашем фоторепортаже.