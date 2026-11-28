В павильоне «Книги», появившемся в середине прошлого века на территории советской выставки достижений народного хозяйства, открылась выставка «ПЛАТОк» из частного собрания Марины Зверевой. Ее куратором стала Мария Москвичева, многолетний автор «МК».

На выставке представлены образцы шелковых платков советской эпохи, созданных художниками в 1950-1980-х и запущенных в производство на ныне несуществующем Комбинате прикладного искусства. Их мини-копии украсили новогоднюю ёлку.

Изготавливались платки к юбилеям городов, государственным праздникам, как сувениры, предназначенные важным иностранным гостям. В них отразилась жизнь большой страны периода оттепели и застоя. Платки подвергались цензуре. На одном из них пришлось пирующего Чингисхана заменить нейтральным музыкантом.

Среди художников, чьи работы представлены на выставке, немало удивительных людей: Людмила Грасс, Глеб Чистов, ученица Людмилы Маяковской (старшей сестры поэта), Татьяна Клюкас, а также Марина Кацман, дочь своячницы Казимира Малевича, и Елена Баталова (Селезнева), мама звезды фильмов Леонида Гайдая Натальи Селезневой.