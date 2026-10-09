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Доминикана

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Государство в восточной части острова Гаити (Карибское море) и на прибрежных островах. Западную часть острова (36 % территории) занимает государство Республика Гаити. Остров входит в состав архипелага Больших Антильских островов.

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