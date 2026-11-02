582 материала по теме
Островное государство на Ближнем Востоке (хотя вне географических критериев может считаться частью Европы), в восточной части Средиземного моря. Единственное государство в ЕС, географически полностью находящееся за пределами Европы.
Показать ещё
02.11.2026, 09:31
290
01.11.2026, 12:40
1970
01.11.2026, 12:00
393
01.11.2026, 02:00
4091
01.11.2026, 01:25
1049
01.11.2026, 01:18
1501
28.10.2026, 12:27
5013
28.10.2026, 00:00
11102
27.10.2026, 16:23
1710
24.10.2026, 20:17
1192
23.10.2026, 09:33
663
21.10.2026, 09:00
1626
19.10.2026, 20:21
1287
18.10.2026, 12:54
9283
18.10.2026, 00:53
2370
15.10.2026, 01:30
416
13.10.2026, 01:30
309
12.10.2026, 01:30
316
08.10.2026, 18:05
906
08.10.2026, 13:32
1076
08.10.2026, 10:43
708
08.10.2026, 04:39
3356
07.10.2026, 11:50
23640
07.10.2026, 02:09
1738
06.10.2026, 16:24
954
04.10.2026, 21:53
2080
03.10.2026, 17:56
2041
01.10.2026, 12:43
266
01.10.2026, 00:00
6633
29.09.2026, 23:23
2503