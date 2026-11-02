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Кипр

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Островное государство на Ближнем Востоке (хотя вне географических критериев может считаться частью Европы), в восточной части Средиземного моря. Единственное государство в ЕС, географически полностью находящееся за пределами Европы.

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