«Очки смерти»: Киев попытался повторить ливанский сценарий с пейджерами
Федеральная служба безопасности РФ предотвратила серию диверсионно-террористических актов, которые украинские спецслужбы планировали с использованием самодельных взрывных устройств, встроенных в FPV-очки для управления дронами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ 2 ноября. Руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов рассказал «МК», почему выбрали именно FPV-очки