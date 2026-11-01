Ереван уличили в предательстве в период военных действий

Уже 11 ноября вопрос о членстве Армении в ОДКБ может быть решен на очередной сессии Совета коллективной безопасности в Москве. Вслед за этим может быть заморожено участие Еревана в ЕАЭС: государства - члены Союза настаивают, что он до конца года должен сделать выбор между евразийской и европейской интеграцией. Армения окажется в тяжелом положении, но пострадает и РФ, которой грозит окончательная утрата позиций в Закавказье. Могут ли Москва и Ереван еще прийти к компромиссу, или разрыв неизбежен?