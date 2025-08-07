Германия собирается экономить на пособиях для украинских беженцев

Украинцы, прибывшие в ФРГ после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице (Bürgergeld), как сообщила газета Welt, будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища. Правительство ФРГ желает сэкономить на пособиях по безработице свыше миллиарда евро в следующем году, согласно подготовленному законопроекту министерства труда и социальных вопросов.

При этом размер пособия для одного человека составляет 441 евро, тогда как для получателей пособия по безработице сумма выше - 563 евро. Медуслуги также ограничены в соответствии с законодательством.

В следующем году власти намерены сократить расходы на пособия по безработице, базовую соцпомощь и помощь в обеспечении прожиточного минимума на всех уровнях - федеральном, земельном и муниципальном - примерно на 1,32 млрд евро.

Министерство труда уже направило законопроект на утверждение другим ведомствам. Как ожидается, он будет принят до конца года. С 1 апреля по 30 июня в поисках убежища, по данным МВД Германии, 20 955 украинских граждан впервые въехали в страну.

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