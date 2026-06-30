ВСУ применили иностранный дрон при атаке по сотрудникам МЧС в Донецке

СК: ВСУ применили иностранный беспилотник при атаке по сотрудникам МЧС в Донецке

ВСУ, как сообщили в Следственном комитете РФ, применили ударный БПЛА иностранного производства при повторной атаке в ночь на вторник в Донецке на сотрудников МЧС.

На месте обстрела, по данным ведомства, обнаружены фрагменты, предположительно, от ударных беспилотников самолетного типа иностранного производства. Фрагменты и осколки от них будут изъяты и направлены на экспертизу с целью уточнения типа и вида ВУ.

Во вторник в МЧС РФ по ДНР сообщали: спасатели, прибывшие для тушения грузовиков в результате прилета БПЛА, подверглись второй атаке. Один сотрудник МЧС погиб, еще трое были ранены.

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