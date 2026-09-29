£100 млрд на цифровое господство: Британию завалят дата-центрами

Британский госминистр по развитию ИИ Канишка Нараян в интервью Bloomberg TV заявил, что Великобритании необходимо ускорить строительство центров обработки данных. По его словам, это нужно для обеспечения суверенного уровня вычислительных мощностей и инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Нараян отметил, что увеличение мощностей дата-центров — это аргумент, который общественность воспринимает однозначно. Он подчеркнул, что расширение инфраструктуры для ИИ должно осуществляться с чувством контроля. Власти намерены следить за тем, чтобы не допускать избыточного строительства.

При этом, по словам чиновника, местным сообществам позволят влиять на принятие решений. Конкретные механизмы такого влияния не раскрываются. Не уточняется также, какие регионы рассматриваются для размещения новых объектов.

По данным Bloomberg, правительство Британии ранее заявило о планах привлечь до £100 млрд инвестиций на развитие дата-центров. Это составляет около $136 млрд. Британские политики считают, что стране нужны собственные центры обработки данных для снижения зависимости от других государств.

Общественность все чаще выражает обеспокоенность из-за того, что создание таких центров создает дополнительную нагрузку на системы энергоснабжения и водные ресурсы. Официальной реакции профильных ведомств на заявление Нараяна на момент публикации не поступало.

Дата-центры для ИИ требуют значительных объемов электроэнергии и воды для охлаждения. В 2025 году в Европе вырос спрос на такие объекты. Ряд стран ввел ограничения на их строительство из-за нагрузки на сети. Британия стремится развивать собственные мощности, чтобы не зависеть от США и Китая. В 2026 году были анонсированы несколько крупных проектов в этой сфере.

Великобритания не является лидером в сфере ИИ-инфраструктуры. Крупнейшие дата-центры расположены в США, Китае и Ирландии. Британское правительство рассматривает развитие ИИ как приоритет. В 2025 году был принят закон об искусственном интеллекте. Он вводит требования к прозрачности и безопасности систем. Инвестиции в дата-центры должны поддержать технологический сектор страны.

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