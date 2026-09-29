Американский флот не имеет доступа к военной базе в Бахрейне, заявил КСИР

Американские корабли не имеют доступа к военной базе Пятого флота США в Бахрейне, утверждает КСИР.

Другие ближневосточные базы США, как заявили в КСИР, являются "городами-призраками".

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением "Хезболла" продолжалась с 28 февраля. Иран за время эскалации неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана заявлял о необходимости использовать возможность блокирования как рычаг давления.

В июне США с Ираном согласовали меморандум, но вскоре последовал еще один виток эскалации.

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