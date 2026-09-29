Басюк заявил о зоне смерти в Алешках из-за действий ВСУ

В Совфеде заявили о сознательной блокаде Алешек со стороны ВСУ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк заявил, что тяжелая ситуация в прифронтовых Алешках Херсонской области стала следствием сознательной стратегии ВСУ.

По словам сенатора, город фактически оказался отрезан: там отсутствуют стабильная связь, электроснабжение и вода. Басюк также утверждает, что попытки восстановить поврежденную инфраструктуру осложняются ударами по аварийным бригадам.

«Это не "блокада со стороны России", а сознательная стратегия ВСУ — создать зону смерти, а потом показать ее миру и обвинить нас», — написал Басюк.

Сенатор привел данные, согласно которым с июня 2025 года число жителей Алешек уменьшилось примерно с 5–6 тыс. до 1,3 тыс. человек. По его словам, оставшимся в городе людям сложно доставлять самое необходимое.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что у региональных властей есть технические возможности для снабжения жителей Алешек.

По его данным, 1 сентября на подъезде к городу была атакована гуманитарная колонна из четырех машин, в результате чего ранения получил волонтер. Сальдо также обвинял украинскую сторону в попытке сорвать доставку помощи населению.

21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гуманитарную обстановку в Алешках критической и заявил, что из-за обстрелов и атак беспилотников в город невозможно доставить продукты и лекарства.

27 сентября посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также обвинил министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в искажении ситуации вокруг Алешек во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.