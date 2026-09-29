Беннет предрек крах ЦАХАЛ из-за политики Нетаньяху

Лидер израильской оппозиции и бывший премьер-министр Нафтали Беннет обвинил действующее правительство в создании прямой угрозы для существования армии. Как сообщает The Times of Israel, политик заявил о риске «краха ЦАХАЛ» из-за массового уклонения ультраортодоксов от военной службы.

Выступление состоялось на пресс-конференции на площади Заложников в Тель-Авиве. Беннет назвал политику премьер-министра Биньямина Нетаньяху главной опасностью для национальной безопасности. По его словам, глава кабмина предупреждает о внешних угрозах, но сам допускает системное нарушение призыва.

Речь идет о попытках законодательно закрепить освобождение учащихся религиозных школ от армии. Этот вопрос остается одним из самых острых во внутренней политике страны. Ранее Кнессет принял временный закон, запрещающий арест и уголовное преследование уклоняющихся харедим.

Оппозиционный лидер подчеркнул, что последствия таких решений уже создают серьезные проблемы для вооруженных сил. Он также потребовал немедленной отставки всех руководителей, занимавших ключевые посты до нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. По мнению Беннета, каждый причастный к провалу обязан покинуть свою должность.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся споров о масштабах призыва. В последние дни СМИ сообщали, что армия и полиция прекратили активные задержания некоторых уклонистов из-за массовых протестов.

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