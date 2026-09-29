Большинство объектов уничтожат: в Раде сделали мрачный прогноз

Украина столкнется с масштабными разрушениями критической инфраструктуры, поскольку имеющиеся средства противовоздушной обороны оказались неспособны справиться с новыми российскими дронами. Об этом заявил народный депутат Украины, член партии «Голос» Сергей Рахманин. Фрагмент его интервью приводит Телеграм-канал "Политика страны".

«Все объекты в Украине уничтожены не будут. К сожалению, значительная часть будет уничтожена. Насколько значительная? Будет зависеть от того, насколько нам помогут партнёры», — заявил украинский парламентарий.

По словам депутата, Киев «немного проворонил» появление у России реактивных беспилотников, поскольку оборонные приготовления велись в расчете на менее скоростные и низколетящие цели. Новейшие дроны «Герань-4» и «Герань-5» залетают в зону действия украинской ПВО на высоте более семи километров, тогда как мобильные группы и средства малой ПВО эффективно работали лишь на высотах до пяти километров. Кроме того, эти аппараты развивают скорость от 450 до 600 километров в час, из-за чего имеющиеся украинские перехватчики их просто не догоняют, а применение зенитных ракет экономически нецелесообразно.

Рахманин пояснил, что главная сложность заключается не в разработке реактивных перехватчиков, а в их масштабировании и удешевлении. Стоимость сертифицированных моделей составляет от 45 до 100 тысяч долларов, что делает защиту критически дорогой. При этом Россия, по его словам, обладает как минимум двумя крупными производствами реактивных двигателей, что позволяет масштабировать их выпуск, в то время как украинские мощности значительно уступают в объемах.

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