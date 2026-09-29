Бабиш: Чехия бросит две бригады в Прибалтику при нападении России

Чехия готова направить две механизированные бригады в страны Прибалтики в случае нападения на них со стороны России. Об этом пишет новостной портал Denikn со ссылкой на премьер-министра республики Андрея Бабиша. По его словам, такие действия полностью соответствуют обязательствам по статье 5 Североатлантического договора.

Глава чешского правительства уточнил, что решение о переброске сил будет принято немедленно при возникновении угрозы для любого государства-члена альянса. В этом случае Прага намерена действовать максимально активно. Данное заявление прозвучало по итогам переговоров премьера с президентом страны Петром Павлом.

Детали разведывательных данных, полученных от зарубежных партнеров, в правительстве Чехии раскрывать отказались. Доступ к этой информации ограничен действующим режимом секретности.

Ранее, 29 сентября, дипломатическое представительство России в Бельгии выступило с предупреждением в адрес НАТО. В посольстве указали, что безответственные действия блока в отношении Калининградской области многократно повышают риск прямого вооруженного конфликта.

Российские дипломаты обвинили альянс в проведении масштабной информационной кампании. По их данным, НАТО искусственно раздувает миф об угрозе со стороны Москвы и распространяет ложные сведения о якобы планируемом нападении на прибалтийские страны до 2029 года или раньше.

В ведомстве подчеркнули полное отсутствие у России мотивов или намерений начинать боевые действия против государств региона. Однако в случае необходимости защиты собственной территории будут задействованы все доступные силы и средства.

Российское руководство систематически опровергает слухи о возможных атаках на страны НАТО к 2030 году. Президент России Владимир Путин в прошлом году выражал готовность закрепить договоренности о взаимном ненападении с западными странами для снятия имеющейся напряженности.

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