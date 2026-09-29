Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым четверо жителей Запорожской области удостоены медали "За спасение погибавших".

Указ был размещен сайтом официального опубликования правовой информации.

Медали удостоены двое сотрудников администрациии двое работникиков школы Каменско-Днепровского округа Запорожской области.

Путин также удостоил актрису Аллу Демидову ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

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