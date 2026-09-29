...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.43 96.06
...
 Свежий номер Подписка

Политика 777

Четверо жителей Запорожской области удостоены медали "За спасение погибавших"

Четверо жителей Запорожской области удостоены медали "За спасение погибавших"
Сгенерировано нейросетью ChatGTP, Дмитрий Истров

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым четверо жителей Запорожской области удостоены медали "За спасение погибавших".

Указ был размещен сайтом официального опубликования правовой информации.

Медали удостоены двое сотрудников администрациии двое работникиков школы Каменско-Днепровского округа Запорожской области.

Путин также удостоил актрису Аллу Демидову ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Читайте материал "Путин удостоил ученого Марченкова медали ордена "За заслуги перед Отечеством""

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX

Подписаться

Автор:

Что еще почитать