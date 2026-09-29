Депутат Госдумы назвал причины отказа Польши сбивать БПЛА

Депутат Госдумы, политолог Александр Асафов в интервью «Ленте.ру» объяснил, почему Варшава пока не решается сбивать беспилотники над Украиной. По его мнению, Польша учитывает сигналы России о том, что любое участие в военных действиях будет расценено как действие на стороне противников России.

Парламентарий напомнил о случае с ракетой, выпущенной украинской системой ПВО. Её быстро назвали российской, хотя происхождение было очевидным. Это вызвало скандал, который поляки хорошо помнят. Кроме того, они неоднократно слышали предупреждения России.

Асафов отметил, что отдельно стоит вопрос, о сбитии каких именно дронов идёт речь. В последнее время в Прибалтике, Молдавии и других местах украинские беспилотники нередко объявляют российскими для создания информационного эффекта. По его словам, с учётом чётких сигналов России риски для Варшавы понятны, поэтому там действуют осторожно, несмотря на воинственную риторику части политиков и военных.

Ранее заместитель министра обороны Польши Станислав Взентек заявлял, что Варшава пока не приняла решения о сбивании беспилотников над Украиной. По его словам, такие действия должны согласовываться на уровне всего альянса.

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