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Политика Сюжет: Новости СВО 8608

Депутат Рады рассказал, почему комик Рева стал замминистра обороны Украины

Дубинский предположил, что Рева стал замминистра обороны для исполнения приказов

Дубинский предположил, что Рева стал замминистра обороны для исполнения приказов
Сгенерировано нейросетью ChatGTP, Дмитрий Истров

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что комик Алексей Рева получил должность заместителя министра обороны Украины, поскольку Владимир Зеленский хотел иметь исполнителя, готового выполнять любые его приказы.

Рева - бывший комик и победитель юмористического шоу. Украинское оборонное ведомство заявило, что он становится заместителем министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

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