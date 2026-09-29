Дубинский предположил, что Рева стал замминистра обороны для исполнения приказов

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что комик Алексей Рева получил должность заместителя министра обороны Украины, поскольку Владимир Зеленский хотел иметь исполнителя, готового выполнять любые его приказы.

Рева - бывший комик и победитель юмористического шоу. Украинское оборонное ведомство заявило, что он становится заместителем министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

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