Додик заявил, что хочет обсудить с Путиным поставки газа в Республику Сербскую

Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главными темами предстоящей встречи станут поставки энергоносителей и совместные проекты в сфере промышленности.

«Мы будем также разговаривать о возможностях сотрудничества в оборонной промышленности и поддержим нашу хозяйственную деятельность. Республика Сербская заинтересована в экспорте фруктов на территорию РФ и, конечно, неизбежный вопрос — разговор о газовом контракте», — сообщил политик в интервью российскому информационному агентству РИА Новости.

Помимо вопросов военно-технического сотрудничества, включающих обслуживание авиационных двигателей, стороны затронут гуманитарные и экономические аспекты партнерства. Додик подчеркнул важность сохранения устойчивых связей с Москвой, несмотря на масштаб страны.

«Мы — малые потребители, но очень важно сохранить эти партнерские отношения с РФ, которые сделал возможными президент Путин, как символическое послание о том, какие преимущества дает сотрудничество с Россией», — резюмировал Милорад Додик.