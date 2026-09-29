Додик заявил, что Республика Сербская не дала БиГ установить визовый режим с РФ

Руководитель правящей в Республике Сербской партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил, что этнитет не позволил Боснии и Герцеговине, в состав которой входит, установить визовый режим с Россией по требованию Брюсселя.

Додик сказал, что ЕС продолжают требовать от БиГ визового режима с РФ.

Реплика прозвучала в ходе встречи Додика и председателя правительства Республики Сербской Саво Минича с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Додик сказал, что Республика Сербская поддерживает цели специальной военной операции, которую проводит Россия.

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