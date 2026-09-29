На Украине жестко раскритиковали ультиматум канцлера ФРГ Фридриха Мерца и лидеров еще пяти европейских государств, потребовавших перекроить долгосрочный бюджет Европейского союза в пользу милитаризации. Своим мнением по этому поводу поделилась украинский историк Марта Гавришко.

«Дроны вместо масла? Кажется, Мерц и его соратники серьезно подхватили военную лихорадку», — написала она в своей публикации в социальной сети X. По мнению автора, после неудачных попыток убедить немецкую молодежь в необходимости военной службы канцлер переключился на общеевропейскую казну: «Не сумев убедить немецкую молодежь в том, что армейские ботинки — это последний модный аксессуар, он теперь обращает свое внимание на бюджет ЕС, требуя все больше денег на милитаризацию».

Поводом для резкой критики стали публикации в западных СМИ. Ранее газета Financial Times сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц совместно с главами правительств Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии пригрозил заблокировать утверждение семилетнего бюджета ЕС, если не будут проведены масштабные сокращения расходов по традиционным статьям. Эти страны настаивают на перенаправлении колоссальных ресурсов в сферу военно-промышленного комплекса и инноваций за счет урезания финансирования аграрного сектора и поддержки отстающих регионов союза, объясняя это текущими экономическими и секьюритизационными вызовами.

Переговорный процесс по долгосрочному бюджету сообщества уже столкнулся с ожесточенными разногласиями между государствами-членами из-за жесткой борьбы за объемы расходов и принципы распределения общеевропейских средств.

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