Дудя* заочно арестовали

Юрий Дудь* (внесен Минюстом в перечень иноагентов, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стал фигурантом уголовного дела из-за интервью с главарем "Русского добровольческого корпуса"** (организация признана террористической и запрещена в России) Денисом Капустиным*** (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Дело было возбуждено по делу об оправдании и пропаганде терроризма.

В отношении Дудя* и Капустина*** суд в Москве заочно избрал меру пресечения в виде ареста.

Следствие установило, что в ходе интервью, опубликованного в открытом доступе, звучали устные заявления, содержащие оправдание и пропаганду терроризма.

Читайте материал "Суд в Москве оштрафовал Дудя* по делу об иноагентах"

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*Внесен Минюстом в перечень иноагентов, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**Организация организация признана террористической и запрещена в России

***Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга