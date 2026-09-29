ЕК отступает: метановые нормы отложены из-за кризиса

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, прибывший на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Дублине, заявил, что Еврокомиссия подтверждает намерение отсрочить введение ограничений на выбросы метана в ЕС. По его словам, после консультаций со странами ЕС он дал указание службам изучить возможную отсрочку.

Йоргенсен подчеркнул, что ЕК выступает против смягчения этих норм. Речь идет лишь о переносе сроков их вступления в силу. Конкретные новые даты он не назвал. Не уточняется также, на какой срок может быть отложено введение ограничений.

План сокращения выбросов метана был одной из ключевых экологических инициатив главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Его должны были реализовывать поэтапно. С 1 января 2027 года предполагалось сделать обязательной отчетность компаний по сокращению объемов выбросов метана при сжигании всех видов топлива.

Для многих стран Евросоюза эта мера стала крайне болезненной в условиях нового кризиса цен на энергоносители. Отсрочка введения норм должна снизить дополнительную нагрузку на потребителей. Однако экологические организации выступают против переноса сроков.

Официальной реакции фон дер Ляйен или представителей экологических ведомств ЕС на заявление Йоргенсена на момент публикации не поступало. Не сообщается также, будет ли вопрос обсуждаться на саммите ЕС.

Метан — один из основных парниковых газов. Его выбросы связаны с добычей и транспортировкой нефти и газа. ЕС принял стратегию сокращения выбросов метана в 2020 году. В 2024 году были согласованы правила отчетности для энергетического сектора. Ряд стран настаивал на отсрочке из-за экономических рисков. Экологические организации критиковали эти предложения.

Европа переживает кризис цен на энергоносители. Стоимость дизеля и электроэнергии выросла в 2026 году. Причиной стали конфликт вокруг Ирана и атаки на российские НПЗ. Еврокомиссия ищет способы снизить нагрузку на потребителей. Отсрочка экологических норм стала одной из таких мер. Однако она вызывает критику со стороны сторонников зеленого перехода.

Названа причина новой экономии энергии в Европе.

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