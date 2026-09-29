Финансовый тупик Украины: Киев заморозил расходы и ждет подачек из ЕС

Украине требуется дополнительно 27 миллиардов долларов для покрытия военных расходов, однако источники этих средств до сих пор не найдены ни Киевом, ни западными странами, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. В сложившейся ситуации Корецкий призвал украинцев «включить, возможно, уже не второе, а третье дыхание».
Однако предложение про «третье дыхание» было лишь цветочками. Ведь вскоре пошли «ягодки». Вскоре премьер Сергей Корецкий объявил о заморозке бюджетных расходов по всем статьям, кроме первоочередных. Причиной он назвал то, что «часть запланированного международного финансирования пока не поступила».
В первую очередь, по его словам, финансируются оборона, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы. Расходы, которые правительство считает не первоочередными, откладываются. В частности, это касается нового строительства, реконструкции и капитального ремонта.
Это подтвердили и представители компаний. О том, что правительство Украины остановило финансирование всех капитальных расходов из бюджета, заявил основатель компании «Автострада» Максим Шкиль.
«Сегодня государство в один день, без каких-либо предупреждений, обсуждений или диалога прекратило финансирование всех капитальных расходов. Зарплаты во всех отраслях экономики, процентные ставки по кредитам, расчёты с поставщиками — это точно головная боль не для депутатов и не для Министерства финансов. У них свой бизнес-план, а нас просто ставят перед фактом. В связи с этим компания вынуждена прекратить работу по всем объектам», — написал Шкиль в социальных сетях.
Исправить ситуацию попытаются не только внезапной отменой финансирования. Премьер Корецкий подтвердил планы повысить НДС на 1%. Это повышение заложено в проект бюджета на 2027 год. По его словам, дополнительные средства хотят направить в специальный фонд страхования бизнеса от военных рисков. Украина планирует внести в него около $1 млрд, а ещё $4 млрд рассчитывает получить от международных партнёров.
«В госбюджете заложили непопулярное решение, в том числе небольшое повышение налога. НДС. Других источников, к сожалению, нет», — заявил Корецкий.
Впрочем, и Зеленский не сидит сложа руки. По данным украинских телеграм-каналов со ссылкой на источники, он готовит новое европейское турне. Главная задача — добиться от ЕС дополнительного финансирования военных расходов и закрытия растущего дефицита бюджета. В Офисе президента считают, что обычная дипломатия перестала работать, поэтому готовят максимально жёсткую переговорную позицию.
«По сути, партнёрам хотят предложить выбор: либо Европа берёт на себя дополнительные расходы Украины и помогает финансировать продолжение боевых действий, либо Киев будет вынужден активизировать мирный трек и обсуждать параметры завершения конфликта, которые раньше считались политически неприемлемыми», — утверждает телеграм-канал «Резидент». Ну, а пока украинцам пора открывать и четвертое, и пятое дыхание...