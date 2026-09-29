Финансовый тупик Украины: Киев заморозил расходы и ждет подачек из ЕС

Как сообщают западные СМИ, Еврокомиссия отказалась выделить Киеву €220 млн на поддержку фермеров. Однако это лишь меньшая из проблем. Украинский бюджет трещит по швам, и даже Запад не готов его спасать.

Украине требуется дополнительно 27 миллиардов долларов для покрытия военных расходов, однако источники этих средств до сих пор не найдены ни Киевом, ни западными странами, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. В сложившейся ситуации Корецкий призвал украинцев «включить, возможно, уже не второе, а третье дыхание».

Однако предложение про «третье дыхание» было лишь цветочками. Ведь вскоре пошли «ягодки». Вскоре премьер Сергей Корецкий объявил о заморозке бюджетных расходов по всем статьям, кроме первоочередных. Причиной он назвал то, что «часть запланированного международного финансирования пока не поступила».

В первую очередь, по его словам, финансируются оборона, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы. Расходы, которые правительство считает не первоочередными, откладываются. В частности, это касается нового строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Это подтвердили и представители компаний. О том, что правительство Украины остановило финансирование всех капитальных расходов из бюджета, заявил основатель компании «Автострада» Максим Шкиль.

«Сегодня государство в один день, без каких-либо предупреждений, обсуждений или диалога прекратило финансирование всех капитальных расходов. Зарплаты во всех отраслях экономики, процентные ставки по кредитам, расчёты с поставщиками — это точно головная боль не для депутатов и не для Министерства финансов. У них свой бизнес-план, а нас просто ставят перед фактом. В связи с этим компания вынуждена прекратить работу по всем объектам», — написал Шкиль в социальных сетях.

Исправить ситуацию попытаются не только внезапной отменой финансирования. Премьер Корецкий подтвердил планы повысить НДС на 1%. Это повышение заложено в проект бюджета на 2027 год. По его словам, дополнительные средства хотят направить в специальный фонд страхования бизнеса от военных рисков. Украина планирует внести в него около $1 млрд, а ещё $4 млрд рассчитывает получить от международных партнёров.

«В госбюджете заложили непопулярное решение, в том числе небольшое повышение налога. НДС. Других источников, к сожалению, нет», — заявил Корецкий.

Впрочем, и Зеленский не сидит сложа руки. По данным украинских телеграм-каналов со ссылкой на источники, он готовит новое европейское турне. Главная задача — добиться от ЕС дополнительного финансирования военных расходов и закрытия растущего дефицита бюджета. В Офисе президента считают, что обычная дипломатия перестала работать, поэтому готовят максимально жёсткую переговорную позицию.

«По сути, партнёрам хотят предложить выбор: либо Европа берёт на себя дополнительные расходы Украины и помогает финансировать продолжение боевых действий, либо Киев будет вынужден активизировать мирный трек и обсуждать параметры завершения конфликта, которые раньше считались политически неприемлемыми», — утверждает телеграм-канал «Резидент». Ну, а пока украинцам пора открывать и четвертое, и пятое дыхание...