Глава регионального совета Парижского региона Валери Пекресс заявила, что старшим школам в регионе был нанесен ущерб в размере 200 млн евро в ходе протестных акций учеников. По ее словам, 15 школ подверглись вандализму.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании более 160 человек. Акции прошли почти в 180 старших школах. Ученики уже неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. В ряде случаев протесты перерастали в беспорядки.

Пекресс уточнила, что стоимость восстановительных работ на данный момент составляет 200 тыс. евро. По ее словам, беспорядки зачастую начинает группа людей, не имеющая отношения к школьникам. Они присоединяются к протестам и провоцируют столкновения.

Основные требования школьников — улучшение условий обучения и увеличение числа преподавателей. Ранее координатор партии «Непокоренная Франция» Манюэль Бомпар заявлял, что мэру Сен-Дени Балли Багайоко удалось успокоить волнения. Официальной реакции министерства образования Франции на заявление Пекресс на момент публикации не поступало.

Во Франции ученические акции — явление привычное. Школьники добиваются лучших условий учебы и призывают увеличить штат преподавателей. В 2024-м страну накрыла волна забастовок в лицеях. Власти тогда пообещали нарастить финансирование образовательной сферы. Но часть проблем так и осталась нерешенной. Особое раздражение вызывает система Parcoursup — абитуриенты жалуются на сильный стресс при поступлении.

Парижский регион объединяет восемь департаментов, где работают сотни старших школ. Вандализм оборачивается дополнительной нагрузкой на региональную казну. Власти изучают варианты усиления охраны учебных заведений. Часть депутатов выступила за налаживание диалога со школьниками. Профсоюзы преподавателей поддерживают их требования.

Французский мэр на фоне огня: Багайоко устроил танцы на протесте.

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