Германия хочет заменить российскую нефть поставками из Казахстана

Германия заинтересована в увеличении поставок нефти из Казахстана после отказа от импорта российских энергоресурсов. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Берлине.

Энергетическое и сырьевое сотрудничество входило в число основных тем переговоров лидеров двух стран.

«Мы крайне заинтересованы в получении из Казахстана, например, нефти — в качестве замены той нефти, которую мы больше не импортируем из России», — заявил Мерц.

По его словам, Берлин стремится диверсифицировать цепочки поставок энергоносителей и рассматривает Казахстан как одного из важных партнеров в этом направлении.

Канцлер также назвал республику главным торговым партнером Германии в Центральной Азии и заявил о намерении дальше расширять экономическое взаимодействие.

Стороны договорились развивать сотрудничество в промышленности, технологиях и сырьевой сфере в рамках дорожной карты на 2026–2028 годы. Также планируется совместно анализировать цепочки поставок и развивать устойчивые логистические маршруты, в том числе Срединный коридор.

Мерц добавил, что Германия заинтересована в дальнейшем укреплении отношений как с Казахстаном, так и с другими государствами Центральной Азии.

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