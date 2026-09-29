Германия наращивает мощь: Airbus получит миллиардный заказ

Агентство DPA сообщило, что Бундесвер закупит у концерна Airbus еще 16 военно-транспортных самолетов типа A400M. Об этом журналистам в Бремене заявил министр обороны Германии Борис Писториус после посещения завода Airbus.

Конкретную стоимость контракта Писториус не назвал. По его словам, речь идет об инвестиции на миллиардную сумму. Решение о приобретении еще предстоит одобрить Бундестагу. Министр назвал A400M лучшим самолетом своего класса.

Сейчас Бундесвер располагает 53 такими самолетами. Они размещены на авиабазе Вунсторф под Ганновером в Нижней Саксонии. A400M могут перевозить до 37 тонн груза и преодолевать расстояние почти до 6,3 тыс. км.

Конкретные сроки поставки новых самолетов не называются. Не уточняется также, будут ли они размещены на той же авиабазе или на других объектах. Airbus пока не комментировал планы закупки.

До этого Германия увеличила оборонные расходы до 3,5% ВВП. В 2025 году был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 млрд евро. Бундесвер также закупает истребители F-35 и системы ПВО.

Airbus A400M — четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет. Он разработан европейским концерном Airbus Defence and Space. Первый полет состоялся в 2009 году. Самолет используется для переброски войск и грузов, а также дозаправки в воздухе. Германия является одним из крупнейших заказчиков A400M. Производство ведется в Испании.

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