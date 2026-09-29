...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.43 96.06
...
 Свежий номер Подписка

Политика 947

Глава правительства Литвы не увидел доказательств угроз со стороны РФ

Премьер Литвы заявил об отсутствии доказательств угроз России

Премьер Литвы заявил об отсутствии доказательств угроз России
сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что подтверждений угроз со стороны России не существует. Об этом сообщает The Guardian. Своё заявление он сделал на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

Политик отметил, что нет доказательств или разведданных, которые указывали бы на подготовку России к чему-либо. При этом он высказал предположение, что Москва стремится посеять страх и раздор.

Ранее Синкявичюс утверждал, что жители Литвы ощущают постоянную угрозу со стороны России, в том числе из-за беспилотников. Он заверял, что в случае нападения страна даст отпор и вступит в бой.

Других подробностей встречи не приводится. Официальной реакции России на заявления литовского премьера пока нет.

Читайте также: 

В Литве официально высказались об угрозе со стороны России

Литва сдала назад: в Вильнюсе признали, что Россия не готовит атаку

Подписаться

Автор:

Что еще почитать