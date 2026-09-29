Глава правительства Литвы не увидел доказательств угроз со стороны РФ

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что подтверждений угроз со стороны России не существует. Об этом сообщает The Guardian. Своё заявление он сделал на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

Политик отметил, что нет доказательств или разведданных, которые указывали бы на подготовку России к чему-либо. При этом он высказал предположение, что Москва стремится посеять страх и раздор.

Ранее Синкявичюс утверждал, что жители Литвы ощущают постоянную угрозу со стороны России, в том числе из-за беспилотников. Он заверял, что в случае нападения страна даст отпор и вступит в бой.

Других подробностей встречи не приводится. Официальной реакции России на заявления литовского премьера пока нет.

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