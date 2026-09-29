Иск Хулио Иглесиаса после слов о рабстве отклонил Верховный суд

Верховный суд Испании отказался принимать к рассмотрению иск певца Хулио Иглесиаса к вице-премьеру страны Йоланде Диас. Об этом говорится в сообщении судебной инстанции.

Причиной стало отсутствие у Верховного суда соответствующей юрисдикции. В пресс-релизе указано, что подобные споры о защите чести должны рассматривать гражданские коллегии судов надлежащей инстанции.

Иглесиас обратился в суд после публичных заявлений Диас, сделанных 13 января в социальных сетях и позднее в телевизионном интервью. В частности, вице-премьер говорила о якобы существовавшей «ситуации рабства» в отношении бывших сотрудниц артиста.

Поводом для ее высказываний стали заявления двух женщин, ранее работавших в домах Иглесиаса. Они утверждали, что в 2021 году подвергались сексуальным домогательствам и насилию в его особняках в Доминиканской Республике и на Багамах.

Одна из женщин работала домработницей, вторая — физиотерапевтом. Сам певец отверг выдвинутые против него обвинения и назвал их ложными.

23 января испанская прокуратура прекратила расследование в отношении Иглесиаса, сославшись на отсутствие юрисдикции и компетенции испанских властей.

Хулио Иглесиасу 83 года. Он считается одним из наиболее коммерчески успешных испаноязычных исполнителей.

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