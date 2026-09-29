Испанские силовики выбили дверь, чтобы выселить пенсионерку

Испанские силовики в касках и с ломами выбили дверь и разобрали баррикады, чтобы вытащить на улицу 87-летнюю пенсионерку-инвалида, которая жила в квартире 70 лет.
Аренда квартиры стала выше почти вчетверо, и пенсионерка не смогла ее оплачивать.
Выселение привело к протестам, после которых компания - владелец недвижимости согласилась перезаключить договор на предыдущих условиях.
Пенсионерка сможет вернуться в квартиру после того как выпишется из медицинского учреждения.
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