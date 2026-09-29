Хегсет готовит новую встряску для генералов и адмиралов США

Военный министр США Пит Хегсет намерен сократить на 20% количество должностей в вооруженных силах страны, предназначенных для генералов и адмиралов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебные документы.

По данным телеканала, соответствующие планы Хегсет утвердил еще в начале сентября. Изменения должны затронуть сухопутные войска, Военно-морские и Военно-воздушные силы, а также объединенный кадровый резерв.

Завершить сокращения американским вооруженным силам поручено к 1 января 2027 года.

Ожидается, что официально о новых мерах Хегсет объявит 30 сентября во время выступления в Куантико в штате Вирджиния. Оно будет посвящено состоянию вооруженных сил США и главным задачам на следующий год.

Новый план предусматривает вдвое более масштабное сокращение, чем установленное годом ранее. Тогда речь шла об уменьшении общего количества генеральских и адмиральских должностей на 10%.

Предыдущее распоряжение также отдельно предусматривало сокращение на 20% числа действующих четырехзвездных генералов и адмиралов и такое же уменьшение количества генералов Национальной гвардии.

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