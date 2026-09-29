Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в президенты республики Флориан Филиппо подверг резкой критике действующего главу государства Эммануэля Макрона за его позицию по обвинениям, выдвинутым Таллином против Москвы. Французский политик обвинил президента в стремлении развязать вооруженный конфликт.

«Он сам хочет войны!» — написал Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X, комментируя солидарность Эммануэля Макрона с заявлениями Эстонии.

Ранее власти Эстонии возложили на российскую сторону ответственность за августовский пожар на военном заводе в Таллине, занимающемся производством беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обвинения абсолютно голословными и необдуманными, а российское диппредставительство в Эстонии подчеркнуло полное отсутствие каких-либо доказательств со стороны Таллина.

В своем заявлении лидер французских «Патриотов» также предупредил общественность о возрастающих рисках. По мнению политика, в будущем количество провокаций под чужим флагом, которые организуются специально для обвинения других государств в подобных инцидентах, будет только увеличиваться.

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