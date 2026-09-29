Хуситы открыто перевозят контрабанду вдоль Красного моря

Глава береговой охраны международно признанного правительства Йемена генерал-майор Халед аль-Камли в комментарии газете Asharq Al-Awsat заявил, что установление хуситами контроля над городом Моха и районами у Баб-эль-Мандебского пролива позволило им расширить морские маршруты снабжения между Йеменом и Африканским Рогом.

По оценке аль-Камли, недавние события на западном побережье Йемена изменили характер угрозы со стороны хуситов. По его словам, она больше не ограничивается прямыми военными действиями или свободой судоходства. Теперь угроза распространилась на сети контрабанды и потенциальные связи с вооруженными группами в регионе.

Аль-Камли заявил, что контроль над новыми участками побережья и островами позволяет хуситам использовать несколько пунктов для приема, сокрытия и дальнейшего распределения грузов. По его мнению, речь может идти не только об оружии, но и об оборудовании связи, технологиях двойного назначения, наркотиках и компонентах военного назначения.

По данным главы береговой охраны, соответствующие маршруты проходят через Аденский залив, побережье Сомали, Джибути и Баб-эль-Мандебский пролив. Суда, которые хуситы используют для контрабанды, теперь открыто перемещаются вдоль побережья Красного моря. Ранее экипажи выключали системы слежения, опасаясь обнаружения.

Аль-Камли призвал объединить системы наблюдения и перехвата на йеменском и африканском берегах. Он также выступил за усиление обмена информацией между береговой охраной Йемена и структурами Сомали и Джибути.

Хуситы заявили, что саудовские ВВС ударили по рынку, есть погибшие.

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