Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что поставки вооружений Украине и участие иностранных наемников, по его оценке, способствуют появлению новых транснациональных преступных угроз. Такую позицию министр озвучил на встрече с главой МВД Судана Бабикером Самрой Мустафой Али.

Подобную оценку Колокольцев высказывал и ранее: в МВД России заявляли, что распространение оружия и приобретенного в зоне конфликта опыта может создавать дополнительные риски для других стран. Это является позицией российского ведомства.

Отдельно российский министр затронул деятельность мошеннических кол-центров. По версии МВД России, связанные с Украиной преступные структуры уже работают не только против россиян, но и нацеливаются на жителей стран Евросоюза, Азии и Африки.

Колокольцев отметил, что жители России и Судана сталкиваются с похожими схемами — телефонным мошенничеством, фишингом и криптовалютными пирамидами. Российская сторона предложила делиться с суданскими коллегами опытом расследования подобных преступлений.

«Российские наработки в выявлении и раскрытии посягательств в данной сфере достаточно успешны и могут быть полезны для суданских коллег», — отметили в МВД.

Россия и Судан ранее договорились активнее обмениваться информацией между правоохранительными ведомствами, в том числе используя возможности Интерпола. На встрече в июле Колокольцев также пригласил суданского министра принять участие в московской конференции по противодействию экстремизму.

Глава МВД России также высказался за скорейшее вступление в силу Конвенции ООН против киберпреступности. По его мнению, участие Судана в соглашении расширит возможности двух стран в противодействии международным преступным схемам.

«Переживем»: Колокольцев ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации

«Можешь протрезветь?»: на Западе обратились к Зеленскому из-за авантюры с аэропортами